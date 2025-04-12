Российский экипаж МКС поздравил страну с Днем космонавтики

Экипаж МКС в составе Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова обратился к россиянам с поздравлениями с Днем космонавтики.

«Сегодня мы рады видеть, что все больше детей снова проявляют интерес к космонавтике. Россия всегда славилась талантами, и благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин мы стали первыми в космосе»,— отметили космонавты.

Они поблагодарили всех работников отрасли, подчеркнув, что космос для России — «больше чем профессия».