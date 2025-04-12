СК возбудил дело после гибели рабочего на стройплощадке в Екатеринбурге

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ) после гибели рабочего на строительной площадке, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Произошло падение стрелового самоходного крана, в результате чего погиб находившийся на стройплощадке работник. Для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении СКР.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно установили личность погибшего. Им оказался мужчина, 1958 года рождения по имени Радик», — отметил полковник Горелых.

Мария Шараева