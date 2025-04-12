В Татарстане начинается сезон охоты на водоплавающую дичь
На территории Республики Татарстан с 12 апреля стартует сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
В Татарстане начинается сезон охоты на водоплавающую дичь
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
Охота продлится до 21 апреля и будет ограничена только добычей селезней уток и гусей.
В весенний период разрешается охота из укрытия с использованием гладкоствольного оружия, снаряженного дробью не более 5 мм. Ходовая охота запрещена. Плавательные средства могут использоваться только для создания неподвижного укрытия и транспортировки добытой дичи без моторов.
Также запрещено использование собак и ловчих птиц, кроме случаев применения подружейных собак для поиска раненой пернатой дичи и подачи добытой.