На территории Республики Татарстан с 12 апреля стартует сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане начинается сезон охоты на водоплавающую дичь

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ В Татарстане начинается сезон охоты на водоплавающую дичь

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Охота продлится до 21 апреля и будет ограничена только добычей селезней уток и гусей.

В весенний период разрешается охота из укрытия с использованием гладкоствольного оружия, снаряженного дробью не более 5 мм. Ходовая охота запрещена. Плавательные средства могут использоваться только для создания неподвижного укрытия и транспортировки добытой дичи без моторов.

Также запрещено использование собак и ловчих птиц, кроме случаев применения подружейных собак для поиска раненой пернатой дичи и подачи добытой.

Влас Северин