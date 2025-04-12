Мокрый снег и порывистый ветер не порадуют петербуржцев 12 апреля

Петербург окажется на пути теплого атмосферного фронта 12 апреля. Он постепенно закроет небо плотными облаками, принесет осадки в виде снега и мокрого снега, к вечеру местами переходящие в дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в начале дня стоит ждать гололедицу. Воздух прогреется до 2-4 градусов. Порывистый ветер с юго-запада будет дуть со скоростью до 10 м/с.

Атмосферное давление упадет и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы. Серьезного потепления стоит ждать уже в воскресенье, 13 апреля. Столбики термометров покажут 9-11 градусов. Обойдется без осадков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что североатлантический циклон «подарил» жителям Петербурга сугробы 11 апреля.

Андрей Маркелов