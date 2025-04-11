Североатлантический циклон «подарил» жителям Петербурга сугробы 11 апреля

Утро 11 апреля началось для многих петербуржцев с погодного разочарования — за окном снова белоснежные пейзажи и облачность почти без намека на прояснения. Такая ситуация — результат «работы» североатлантического циклона, который в этот день формирует погоду над регионом, рассказал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В течение всего дня в Петербурге будет облачная погода, вечером ожидаются прояснения. Также по прогнозу осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица.

«Местами сформируется временный снежный покров»,— отметил господин Леус.

Температура воздуха будет находиться в пределах 0...+2 градусов. Ветер северо-западный, порывистый, его скорость составит примерно 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение всего дня будет расти до отметки в 751 мм ртутного столба, что ниже нормы, подчеркнул синоптик.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сильный ветер стал причиной введения на территории города «желтого» уровня погодной опасности 9 апреля.

Дарья Астанина