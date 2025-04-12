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Ветер и дождь ожидаются в Тюменской области в выходные

В Тюменской области ожидается сильный ветер с дождем в текущие выходные 12 и 13 апреля, сообщили в Информационном центре правительства региона.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Сегодня, 12 апреля, утром возможны гололедные явления, днем небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха до +8°, вечером +7°, ветер южный», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 13 апреля в северных районах региона пройдет небольшой дождь с ветром до 17 м/с. Днем температура воздуха составит+10°, вечером похолодает до +7°.

Подчеркивается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на трассах Тюменской области дежурит дорожная техника, проводится обработка дорожного покрытия для предотвращения гололеда.

Мария Шараева

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