Ветер и дождь ожидаются в Тюменской области в выходные

В Тюменской области ожидается сильный ветер с дождем в текущие выходные 12 и 13 апреля, сообщили в Информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Сегодня, 12 апреля, утром возможны гололедные явления, днем небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха до +8°, вечером +7°, ветер южный», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 13 апреля в северных районах региона пройдет небольшой дождь с ветром до 17 м/с. Днем температура воздуха составит+10°, вечером похолодает до +7°.

Подчеркивается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на трассах Тюменской области дежурит дорожная техника, проводится обработка дорожного покрытия для предотвращения гололеда.

Мария Шараева