В Татарстане в 2026 году откроют центр беспилотных авиасистем

В Татарстане в 2026 году планируют запустить научно-производственный центр беспилотных авиасистем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова.

Центру уже присвоен федеральный статус. В настоящее время сформирован перечень из 26 компаний-резидентов.

Как уточнил Рифкат Минниханов, производство комплектующих для беспилотников пока ведется резидентами на собственных площадках. Республика подала заявку на федеральную поддержку для приобретения оборудования, тогда как строительство ведется за счет республиканских средств.

Влас Северин