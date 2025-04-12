В Тольятти скончался бывший депутат-«декабрист» Михаил Носорев

В Тольятти сегодня, 12 апреля, скончался Михаил Носорев, депутат городской думы IV, V, VI созывов. Об этом «Ъ-Волга» сообщил его коллега по работе в думе Борислав Гринблат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господину Носореву было 64 года. В последние годы жизни он совмещал работу в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница № 4», где являлся заместителем главного врача по хозяйственным вопросам, с общественной работой — был заместителем председателя Общественной палаты городского округа Тольятти II созыва

Возможно, самый яркий период его деятельности пришелся на пору, когда он возглавлял «Русское радио» в Тольятти, а также входил в оппозиционную депутатскую фракцию «Декабрь».

По словам источника, причиной смерти экс-депутата стала тяжелая продолжительная болезнь.

Алексей Алексеев