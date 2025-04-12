В Перми впервые откроется салон премиального бренда Karl Lagerfeld

В пермском ТРК «Планета» откроется первый в городе монобрендовый бутик Karl Lagerfeld, сообщает портал «В курсе. Пермь» со ссылкой на пресс-службу молла. Отдел премиального бренда откроется в конце лета – начале осени 2025 года. В бутике будет представлена мужская одежда, обувь и аксессуары. На данный момент в Перми бренд частично представлен в двух мультибрендовых магазинах Marka.

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фото: Яндекс Карты



Karl Lagerfeld — бренд одежды, созданный в 1984 году кутюрье Карлом Лагерфельдом. О приостановлении поставок продукции бренда в Россию стало известно в 2022 году. Решение было принято в связи с началом специальной военной операции на Украине. Согласно сервису «Яндекс Карты», ранее одежда бренда Karl Lagerfeld была также представлена в салоне по адресу: ул. Сибирская, 37.