В Краснодарском крае фрагменты БПЛА повредили железнодорожные сети

Фрагменты беспилотника упали в станице Васюринской Динского района и повредили контактные сети ж/д путей. Из-за произошедшего на этом участке приостановлено движение поездов. По состоянию на 7:00 мск был задержан один пассажирский поезд.

«На месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД»,— сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадавших нет.

За минувшую ночь над российскими регионами сбили 36 БПЛА. Над Краснодарским краем сбили один дрон. По два беспилотника уничтожили над Орловской и над Белгородской областями. 13 было сбито над Ростовской областью, и еще 18 — над Курской.