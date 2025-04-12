В Ростовской области силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

За период с 20.00 пятницы 11 апреля до 06.30 субботы 12 апреля в Ростовской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего, по данным Минобороны, в регионах России военные сбили 36 украинских беспилотников. Так, 18 БПЛА силы ПВО перехватили и уничтожили над Курской областью, по два – над Орловской и Белгородской областями, один – над Краснодарским краем.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», за минувшую ночь в донском регионе силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах.

Владимир Андреев