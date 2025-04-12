В Волгоградской области расчистят Медведицу за 168 миллионов рублей

Ростовское ООО «Реновация» займется расчисткой реки Медведица в Волгоградской области. Соответствующий контракт стоимостью 168,3 млн руб. фирма подписала с дирекцией водохозяйственного строительства региона.

ООО «Реновация» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в августе 2015 года. Основная специализация фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Компанию возглавляет Ольга Величко. По итогам 2023 года выручка юрлица составила 209 млн руб., чистая прибыль — 18 млн руб.

По информации с сайте «ЕИС Закупки», заказчик проводит второй этап работ по расчистке водоема. До 15 декабря 2028 года «Реновация» должна выполнить подготовку территории к строительным работам. Водолазам предстоит обследовать дно акватории и расчистить его от мусора. Согласно контракту, подрядчику также требуется ликвидировать с площади деревья и кустарники, подготовить технологические проезды и съезды к реке.

Нина Шевченко