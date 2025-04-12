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Волгоградский «Безопасный регион» заказал дорожные камеры на 21 млн рублей

ГКУ Волгоградской области «Безопасный регион» нашел поставщика комплексной системы видеонаблюдения. Им стало ООО «Научно-производственное объединение „Интеллектуальные технические системы“». С компанией заключен контракт стоимостью 20,6 млн руб.

Согласно описанию объекта закупки, фирма до 31 декабря 2025 года должна поставить заказчику камеры автоматической фотовидеофиксации: комплекс «ПаркРайт-С» в количестве двух штук и программно-аппаратные управляющие системы ПАУК (5 штук). Из требований: оба технических средства должны быть дистанционно управляемыми.

ООО «Научно-производственное объединение „Интеллектуальные технические системы“» (НПО «ИТС») зарегистрировано в Москве в апреле 2020 года. Основной вид деятельности — торговля программным обеспечением. С января 2021 года директором компании является Вячеслав Смирнов. Учредители - московские ООО «Квантум Инвест» и ООО «Траст». Прошлый год фрима завершила с прибылью в 427 млн руб. и выручкой в 1,8 млрд руб.

Нина Шевченко