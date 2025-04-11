Союз журналистов выступил за создание памятника погибшим военкорам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудил с председателем Союза журналистов России (СЖР) Владимиром Соловьевым проект создания памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении долга. Господин Соловьев поддержал идею.

«Их мужество и преданность правде заслуживают того, чтобы быть увековеченными. Работая в горячих точках, под огнем, они продолжали рассказывать миру правду — без страха и прикрас»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Он добавил, что реализация проекта является его личной ответственностью как секретаря СЖР. Глава региона также выразил уверенность в активном участии Союза журналистов в создании мемориала. «Вместе сделаем все, чтобы их героизм остался в памяти поколений»,— добавил Александр Хинштейн.

С предложением создать памятник к министру культуры Ольге Любимовой обратился депутат областной думы Алексей Томанов. Александр Хинштейн поддержал инициативу вчера, 10 апреля.

С февраля 2022 года в зоне проведения боевых действий погибли более 30 российских журналистов. Среди них — корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева, корреспонденты «Известий» Александр Мартемьянов, Александр Федорчак и Сергей Еремин, журналист News.ru Никита Цицаги, корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов и военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев.