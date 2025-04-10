Хинштейн одобрил создание в Курской области памятника погибшим военкорам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн одобрил идею создания в регионе памятника погибшим военным корреспондентам. Ранее с таким предложением к министру культуры Ольге Любимовой обратился депутат областной думы Алексей Томанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой. Рискуя, они все равно идут вперед чтобы показать всему миру, что происходит на самом деле»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Он выразил надежду, что к сбору средств на памятник подключатся все политические партии и «неравнодушные люди». Место установки памятника и его облик глава региона пообещал обсудить с местными жителями и журналистским сообществом.

С февраля 2022 года в зоне проведения боевых действий погибли более 30 российских журналистов. Среди них — корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева, корреспонденты «Известий» Александр Мартемьянов, Александр Федорчак и Сергей Еремин, журналист News.ru Никита Цицаги, корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов и военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев.

Полина Мотызлевская