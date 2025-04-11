Наставник «Локомотива» объяснил первое поражение в четвертьфинале

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин считает, что причиной поражения в первом матче второго раунда плей-офф стали индивидуальные ошибки. Напомним, что ярославцы уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин с игроками

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин с игроками

Фото: ХК «Локомотив»

«С таким соперником так начинать (прим.: "Локомотив" пропустил в первую минуту игры) и такие индивидуальные ошибки допускать — большая роскошь. Даже слов нет. В этом плане нужно перестроиться. После первой пропущенной шайбы все проснулись»,— прокомментировал Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции.

Он согласился с журналистом и «занес в актив» концовку второго периода, когда нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз забил первую шайбу в ворота соперника, но подчеркнул, что выводы делаются по итогам матча.

«Мы сегодня проиграли как команда. Нужно быть selfish, английское слово такое есть. По-нашему эгоист, но оно немножко помягче. Выиграют как раз эгоисты, которые объединены командной целью»,— заключил наставник.

Счет в серии после матча 11 апреля стал 1:0 в пользу омского «Авангарда». Следующая игра состоится 13 апреля также в Ярославле.

Алла Чижова