«Локомотив» проиграл в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» уступил омскому «Авангарду» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина. «Железнодорожники» пропустили четыре гола и забили один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Счет был открыт в первую же минуту матча — забил экс-игрок «Локомотива» и нападающий «Авангарда» Рид Буше. Во втором периоде гости в формате 3 на 5 сделали счет 2:0, отличился Майкл Маклауд.

В последнюю минуту второго периода шайбу в ворота соперника забросил форвард «Локомотива» Байрон Фрэз, он реализовал большинство. В третьем периоде счет стал 4:1 в пользу «Авангарда» — в третьем отрезке отличились Наиль Якупов и Райан Спунер.

Счет в серии становится 1:0 в пользу Омска. Следующая игра пройдет также в Ярославле 13 апреля.

Алла Чижова