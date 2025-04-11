Реконструкцию Федоровского гидроузла на Кубани завершат в 2027 году

Реконструкция Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань завершится в 2027 году. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарские известия Фото: Краснодарские известия

Сейчас на объекте сооружается противофильтрационная завеса котлована основной водоподпорной плотины, а также ведутся строительные работы на отводящем канале. Подрядчиком выступает АО «ЧиркейГЭСстрой», которое должно завершить работы до 30 декабря 2027 года.

Финансирование проекта осуществляется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса. Из федерального бюджета на эти цели выделено 9,5 млрд руб.

Необходимость реконструкции возникла после обрушения несущих конструкций гидроузла в 2022 году, что привело к снижению уровня воды на сельскохозяйственных полях. Временным решением стало строительство дамбы.

Восстановление гидроузла имеет стратегическое значение для региона. После ввода объекта в эксплуатацию Краснодарский край рассчитывает стабильно получать 1 млн т риса ежегодно. На сегодняшний день регион производит более 50% всего российского риса.

Ранее сообщалось, что работы планировалось завершить в декабре 2025 года. Объем финансирования проекта оценивался в 6,6 млрд руб.

Анна Гречко