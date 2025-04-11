Прокуратура организовала прием пассажиров вернувшегося рейса «Сочи — Пхукет»

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение права пассажиров рейса «Сочи — Пхукет», вернувшегося в аэропорт отправления по техническим причинам. В воздушной гавани курорта организован прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Судно авиакомпании Azur Air совершило вынужденную посадку 11 апреля 2025 года. На борту лайнера находилось 299 человек.

Пассажиры, чьи права были нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону: 8-919-899-87-33.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что отправление борта изначально перенесли на четыре часа из-за производственных причин авиакомпании. Затем задержка увеличилась из-за неблагоприятных метеоусловий.