Рейс «Сочи Пхукет» вылетел с 20-часовой задержкой из-за метеоусловий

Рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air направлением «Сочи Пхукет» отправился в пункт назначения вечером 11 апреля 2025 года после более чем 20-часовой задержки. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика», управляющая воздушными гаванями Сочи, Краснодара и Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отправление борта изначально перенесли на четыре часа из-за производственных причин авиакомпании, затем задержка увеличилась из-за неблагоприятных метеоусловий.

Представители аэропорта Сочи уточнили, что другие рейсы выполняются без изменений: По их словам, воздушная гавань курорта работает в штатном режиме.

По информации авиакомпании Azur Air, полет на курорт Таиланда будет выполнен с промежуточной посадкой для дозаправки в Минеральных Водах. Перевозчик также принял решение о минимально необходимой коммерческой загрузке самолета из-за сильного попутного ветра при взлете из Сочи.

Во время ожидания пассажирам были предоставлены все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам: вода, питание и размещение в гостиницах.

Анна Гречко