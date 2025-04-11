В центре Ялты потушили пожар в заброшенном здании

Спасатели потушили крупный пожар площадью 200 кв. м в заброшенном здании в центре Ялты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, о возгорании на ул. Свердлова, 34 стало известно вечером 11 апреля. Изначально пламя охватило площадь в 100 кв. м, однако вскоре территория пожара увеличилась вдвое.

Спасатели локализовали пожар в 17:58, а полностью ликвидировали в 19:31. В тушении участвовали 26 специалистов и восемь единиц техники.

Данных о пострадавших не поступало. Специалисты выясняют причины возникновения огня.

Анна Гречко