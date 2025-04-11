В Казахстане блогеру дали пять лет за оскорбляющую русских песню

Наурызбайский районный суд Алматы приговорил блогера Темирлана Енсебека к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей (ч. 1 ст. 174 УК). Фактом оскорбления русских стала публикация песни «Йоу, орыстар» («Йоу, русские»). Енсебек вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Темирлан Енсебек

Фото: @yensebekt Блогер Темирлан Енсебек

Фото: @yensebekt

«Подсудимый, являясь администратором Instagram-паблика (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена.— “Ъ”) с аудиторией более 34 тыс. человек, Т.Е. разместил пост, который сопровождался музыкальной композицией с текстом содержащим грубую нецензурную лексику, направленную на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса»,— говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

Полиция Алма-Аты сообщила о задержании Темирлана Енсебека и начале судебного процесса 21 января. Автора песни разыскивает полиция. Ее приговорили к 10 суткам административного ареста за исполнение композиции «Йоу, орыстар» на музыкальном фестивале. По данным ТАСС, 1 февраля песню удалили из TikTok после обращения властей Казахстана.