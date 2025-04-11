Отгрузка пищевой продукции кубанских производителей в 2025 году выросла на 16%

Производители пищевой продукции Краснодарского края в январе-феврале 2025 года отгрузили товаров собственного производства на 101,3 млрд руб., что на 15,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края уточнили, что в первые два месяца 2025 года наблюдается рост в производстве мясных консервов — 391,6% к уровню аналогичного периода 2024 года, мороженого и десертов замороженных — 151,1%, мясных полуфабрикатов —128,8 %, муки — 114,8 %.

«Одной из главных проблем отрасли остается инфляция и повышение ключевой ставки ЦБ, что увеличивает стоимость кредитования и затрудняет модернизацию. Что касается покупательской способности, то с учетом роста цен на продукты питания и снижения реальных доходов населения спрос на отдельные категории продуктов снизился. Это затрудняет работу предприятий, ориентированных на массовый сегмент, в то время как производители качественных продуктов с добавленной стоимостью, как правило, демонстрируют устойчивость»,— прокомментировал победитель премии «Молодой предприниматель России — 2019» Кирилл Сагитов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», производители пищевой продукции Краснодарского края в 2024 году отгрузили товаров собственного производства почти на 624 млрд руб., что на 10,3% больше, чем в 2023 году.

Маргарита Синкевич