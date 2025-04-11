В Екатеринбурге стартует второй этап реконструкции летнего парка Уралмаш

С 14 апреля в Екатеринбурге начнется второй этап реконструкции летнего парка Уралмаш, сообщили в Telegram-канале парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний парк "Уралмаш"

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Летний парк "Уралмаш"

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Часть парка, вход со стороны улиц Машиностроителей и Кировградской будут закрыты для посещения. На закрытой территории планируется обновить освещение, привести в порядок газоны, создать новые тропинки и современную спортивную площадку. Завершить работы планируется к концу года.

Ранее сообщалось, что летний парк «Уралмаш» один из шести парков Екатеринбурга, которые находятся в очереди на получение статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Обновленная часть парка постепенно приводится в порядок после зимы. В ближайшее время будет открыта волейбольная площадка.

Напомним, с 1 июня 2024 года, стартовала реконструкция летнего парка «Уралмаш». Планируется, что работы закончатся до 1 июня 2026 года. Во время работ планируют отремонтировать или построить 17 площадок – среди них детские и спортивные зоны, веревочный парк, амфитеатр на 150 мест с эстрадой. Стоимость благоустройства составит более 175 млн руб.

Полина Щуцкая