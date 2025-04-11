Жителям Новороссийска разослали вирусные сообщения об отключении света
МЦУ Новороссийска предупредил о вредоносных рассылках от имени горслужб
В Новороссийске зафиксирована новая волна мошеннических рассылок, маскирующихся под уведомления об отключении электроэнергии. Как сообщает городской МЦУ, злоумышленники отправляют горожанам сообщения, содержащие вредоносные файлы в формате apk, которые выдают за официальные извещения от городских служб.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Специалисты ведомства рекомендуют не реагировать на подобные сообщения. Сотрудники МЦУ также советуют блокировать отправителя уведомления.
По мнению экспертов, следует уведомить службу поддержки мессенджера о подобных случаях мошенничества. Администрация Новороссийска призывает граждан доверять исключительно официальным источникам информации.