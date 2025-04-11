В Черноземье 12 апреля будет облачно и дождливо, от 0°С до +11°С

В субботу, 12 апреля, в половине регионов Черноземья прогнозируется облачность и дожди, местами снег. Температура будет варьироваться от 0°С до +11°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность и осадки в виде мокрого снега и дождя, а температура составит до +3°C. Днем ожидается облачность без осадков, до +11°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность без осадков, до +2°C. Днем будет облачно, и пойдет дождь, до +11°C.

В Курске ночью ожидается облачность, и могут выпасть осадки в виде мокрого снега. Температура составит до +2°C. Днем прогнозируют облачность с прояснениями, до +9°C.

В Липецке ночью будет облачно без осадков, до 0°C. Днем синоптики обещают облачность и дождь, до +10°C.

В Орле ночью ожидаются облачность и осадки, до 0°C. Днем будет облачно, и температура поднимется до +7°C.

В Тамбове ночью прогнозируется облачность без осадков, до +1°C. Днем пойдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +10°C.

Егор Якимов