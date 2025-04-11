«Урал» обыграл «Нефтехимик», уступая со счетом 0:2

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 3:2, проигрывая со счетом 0:2 в матче 28-го тура «Мелбет» Первой лиги. Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена», сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Счет в матче открыл нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов в конце первого тайма, в начале второго тайма гости забили второй гол. В составе «Урала» отличился защитник Мингиян Бевеев, оформивший дубль. Кроме того, нападающий уральцев Мартин Секулич реализовал пенальти.

Благодаря победе «Урал» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 49 очков. У «Нефтехимика» 33 очка, он закрепился на 11 строчке.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 15 апреля в гостях у московского «Спартака» в рамках полуфинала Пути регионов «Фонбет» Кубка России. В матче 1/4 финала «Урал» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0.

Полина Щуцкая