«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России
Футбольный клуб «Урал» обыграл казанский «Рубин» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 1:0 (1:0), сообщили в пресс-службе клуба.
Фото: ФК «Урал»
Матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» 12 марта. Единственный гол в компенсированное время первого тайма забил полузащитник «Урала» Тимур Аюпов. Главным судьей встречи был Иван Абросимов.
Благодаря этой победе «Урал» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, а «Рубин» завершил свое выступление в турнире.