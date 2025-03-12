«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Футбольный клуб «Урал» обыграл казанский «Рубин» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 1:0 (1:0), сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

Матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» 12 марта. Единственный гол в компенсированное время первого тайма забил полузащитник «Урала» Тимур Аюпов. Главным судьей встречи был Иван Абросимов.

Благодаря этой победе «Урал» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, а «Рубин» завершил свое выступление в турнире.

Полина Щуцкая