Термальный комплекс «Аквамарин» в Белгороде могут построить к 2026 году

Белгородский бизнесмен и экс-совладелец местной ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов подтвердил на своей странице во «Вконтакте» планы по созданию термального комплекса «Аквамарин» в лесопарке Сосновка в облцентре. Он рассказал, что сдача объекта запланирована на 2026 год.

«Ведем переговоры с профессиональной и опытной компанией, которая готова заняться проектом нашего термального комплекса. В скором времени строители будут постепенно заходить на площадку. В первую очередь, территорию приведут в порядок, далее будут приступать к земляным работам»,— рассказал господин Зотов.

Местные СМИ сообщали, что комплекс может расположиться на территории площадью 7 га. Объем вложений в проект и их источник не раскрываются.

20 марта Владимир Зотов учредил в Белгородской области ООО «Аквамарин» для зрелищно-развлекательной деятельности. Он является единственным владельцем компании, гендиректор — Александра Удачина.

Какие еще юрлица зарегистрировал господин Зотов после продажи ГК «Агро-Белогорье» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова