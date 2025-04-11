В Белгородской области могут отремонтировать мост за 250 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области начало поиск подрядчика для ремонта моста через реку Котел автодороги «Магистраль 1-1» в Старооскольском горокруге Белгородской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 250,4 млн руб. Источник финансирования — облбюджет.

Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года. Подрядчику предстоит обновить дорожную одежду и трубы. Гарантия на работы составит от одного года до восьми лет.

Заявки на участие в торгах подаются до 16 апреля. Итоги подведут 18 апреля.

Егор Якимов