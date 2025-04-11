Минтранс: авиакомпании могут запустить летом более вместительные самолеты

Российские авиакомпании в случае возникновения дефицита в летнем сезоне будут заменять самолеты на более вместительные, сообщила пресс-служба Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала»,— говорится в заявлении (цитата по ТАСС). Ожидается, что с мая по август авиакомпании перевезут 44 млн человек. Это на 1,4 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Минэкономики ожидают высокий спрос среди россиян на туристические поездки с мая по сентябрь. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, сейчас растут показатели по бронированию отелей в Бурятии, Крыму, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии.

Спрос среди россиян на путешествия за рубеж вырос на 20% в марте благодаря небольшому снижению стоимости перелетов и проживания. Оживлению на рынке поспособствовало укрепление рубля в феврале—марте.

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