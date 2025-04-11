Инвесторам предложат создать зоны для отдыха около трасс в Ярославской области
В Ярославской области подготовят инвестиционные предложения по созданию зон для торговли и отдыха около трасс М-8 и Р132. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Планируется, что комплексы будут включать АЗС, кафе и продуктовые магазины. Рядом будет парковочная зона со станциями для зарядки автомобилей, туалетами, детскими игровыми площадками и зонами для выгула собак. Сейчас на рассмотрении находятся восемь участков.
«Решаются вопросы оформления прав на земельные участки, подключения к инженерным сетям и возможности устройства безопасных примыканий к трассам с переходно-скоростными полосами»,— уточнили в правительстве области.
В этом году хотят заключить соглашения с инвесторами, а в следующем — начать строительство самих объектов. В дальнейшем такие же площадки для отдыха намерены сделать на других дорогах в регионе.