Инвесторам предложат создать зоны для отдыха около трасс в Ярославской области

В Ярославской области подготовят инвестиционные предложения по созданию зон для торговли и отдыха около трасс М-8 и Р132. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Планируется, что комплексы будут включать АЗС, кафе и продуктовые магазины. Рядом будет парковочная зона со станциями для зарядки автомобилей, туалетами, детскими игровыми площадками и зонами для выгула собак. Сейчас на рассмотрении находятся восемь участков.

«Решаются вопросы оформления прав на земельные участки, подключения к инженерным сетям и возможности устройства безопасных примыканий к трассам с переходно-скоростными полосами»,— уточнили в правительстве области.

В этом году хотят заключить соглашения с инвесторами, а в следующем — начать строительство самих объектов. В дальнейшем такие же площадки для отдыха намерены сделать на других дорогах в регионе.

Алла Чижова