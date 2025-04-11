Отопительный сезон в Краснодаре завершится 18 апреля

Глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о прекращении подачи тепла в жилые дома, социальные объекты и организации города с 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Теплоснабжающим организациям, имеющим на балансе котельные, рекомендовано останавливать теплоснабжение дошкольных и медицинских учреждений со стационарами по заявочному принципу.

Согласно нормативам, завершение отопительного периода происходит, когда среднесуточная температура удерживается выше 8 градусов на протяжении пяти дней. Отопительный сезон в краевой столице начался по заявочному принципу 15 октября.

Нурий Бзасежев