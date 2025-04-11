«Никого прорыва не заметно»

Боевые действия не имеют смысла. Дональд Трамп призвал Россию «начать действовать» для завершения украинского конфликта. В Санкт-Петербурге находится специальный посланник президента США Стив Уиткофф, там проходит его встреча с Владимиром Путиным. Тем временем в Брюсселе прошло очередное заседание в формате «Рамштайн». Киеву обещана рекордная военная помощь со стороны Европы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет в ближайшее время сенсаций по украинской тематике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Очередное заседание группы «Рамштайн» прошло под двойным председательством Великобритании и Германии. Глава Пентагона Пит Хегсет, так же как и Владимир Зеленский, принял участие по видеосвязи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил, что американский коллега не смог лично приехать в Брюссель по причине плотного графика. Он ведь буквально только что вступил в должность, поэтому совершает визиты, осматривает вверенное ему хозяйство.

Тем не менее на сегодня участие США в данном формате остается под большим вопросом. Писториус это косвенно признал, по его словам, Вашингтон определится, как ему быть дальше, в ближайшее время. Понятно, что Дональд Трамп намерен заключить мир. Так что «Рамштайн», может, уже не понадобится. Писториус выразил на этот счет сомнение, он считает, что мир выглядит недостижимым, поскольку Россия в нем не заинтересована. И с этим в большинстве своем солидарны коллеги по ЕС.

Как бы то ни было, Украина получит от «Рамштайна» €21 млрд военной помощи, цифра считается рекордной. Больше всех внесет Великобритания. Среди приоритетов поставки системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. С последним все непросто, в Европе свободных Patriot уже практически не осталось, но решено изыскивать. Одновременно в Россию прибыл американский спецпосланник Стив Уиткофф. Дональд Трамп призвал Москву действовать решительно, чтобы прекратить противостояние вокруг Украины.

Обычно президент США обращается к обеим сторонам, но в данный момент — лишь к одной. Понятно, что имел в виду глава Белого дома: постепенно приближается час Х, нужно определяться, куда дальше двигаться. Старый Свет, со своей стороны, демонстрирует решимость и единство по украинскому вопросу. Впервые за последние месяцы прозвучали соответствующие заявления со стороны Германии. Писториус считается главным кандидатом на пост главы МИД в новом правительстве страны.

Но вернемся к главному, все происходящее — очередной вызов для господина Трампа. Он когда мир обещал? Чуть ли не на следующий день после инаугурации. Уже заканчивается третий месяц его президентства, однако никакого прорыва не заметно. Европейские, наверное, все еще союзники открыто подвергают сомнению саму возможность прекращения огня. Так что будем надеяться на чудо. Хотя, конечно, всякое возможно. При этом в Кремле сообщили, что прорывов по итогам встреч господина Уиткоффа в Российской Федерации ждать не стоит.

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Дмитрий Дризе