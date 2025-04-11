РДКБ опровергла нужду в сборе средств соседу покусанного хаски мальчика из Сочи

Отец мальчика, пережившего нападение собак в Сочи, заявил о намерении направить часть пожертвований на помощь другому ребенку, находящемуся на лечении в той же клинике. Однако администрация Российской детской клинической больницы опровергла необходимость сбора, подчеркнув, что ребенок обеспечен всем необходимым в рамках системы ОМС, сообщает «“КП”-Кубань» со ссылкой на администрацию учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказал Валентин Королев-старший, речь идет о трехлетнем мальчике, который, по его словам, был доставлен в клинику в тяжелом состоянии и, предположительно, воспитывается в неблагополучной семье.

«Ребенок никому не нужен. Мы с сыном обсудили ситуацию и решили, что хотим помочь этому мальчику. Может быть, купить какие-то вещи, памперсы, пеленки»,— написал господин Королев в группе поддержки, созданной для сбора средств на лечение своего ребенка.

Заявление вызвало широкий отклик со стороны подписчиков и сторонников семьи, многие из которых выразили готовность поддержать инициативу и собрать дополнительные вещи для другого ребенка, в том числе предметы гигиены, одежду и игрушки.

Однако администрация РДКБ выступила с официальным комментарием, в котором поставила под сомнение необходимость сбора.

«РДКБ гарантирует предоставление полного комплекса необходимой медицинской помощи, ухода, средств личной гигиены и всего прочего, что требуется пациенту, на безвозмездной основе в рамках обязательного медицинского страхования»,— сообщили в пресс-службе учреждения.

В больнице подчеркнули, что ребенок, о котором идет речь, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, обеспечен всем необходимым и не нуждается в привлечении благотворительных ресурсов.

Ситуация вызвала обсуждение в социальных сетях, где часть пользователей выступила с вопросами о целевом использовании ранее собранных средств. Между тем представители семьи утверждают, что намерены действовать прозрачно и с учетом рекомендаций врачей.

Мария Удовик