Александр Никишин подписал контракт с «Каролина Харрикейнс»

Российский защитник Александр Никишин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс», сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на два года.

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За сезоны 2024/25 и 2025/26 Никишин заработает $832,5 тыс., размер подписного бонуса составил $185 тыс.

Сегодня пресс-служба петербургского клуба СКА сообщила о расторжении контракта с Никишиным. Права на защитника в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будут закреплены за СКА.

Александру Никишину 23 года. Он представлял СКА с сезона-2022/23, ранее выступал за московский «Спартак». В текущем сезоне набрал 49 очков (19 голов + 30 передач) за 65 матчей регулярного чемпионата и play-off. Всего за карьеру в КХЛ сыграл в 323 встречах и записал в свой актив 192 очка (62+130). В составе сборной России Никишин стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Таисия Орлова