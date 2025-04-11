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Космонавту Николаю Чубу могут присвоить звание почетного гражданина Новочеркасска

Городская комиссия по рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Новочеркасска» одобрила кандидатуру космонавта Николая Чуба. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Окончательное решение о присвоении почетного звания будет принято на заседании постоянной.

Николай Чуб родился в Новочеркасске и стал первым представителем казачьей станицы, совершившим полет в космос. В 2012 году он успешно прошел конкурсный отбор в отряд космонавтов России.

Николай Аксенов

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