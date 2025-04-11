Космонавту Николаю Чубу могут присвоить звание почетного гражданина Новочеркасска

Городская комиссия по рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Новочеркасска» одобрила кандидатуру космонавта Николая Чуба. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Окончательное решение о присвоении почетного звания будет принято на заседании постоянной.

Николай Чуб родился в Новочеркасске и стал первым представителем казачьей станицы, совершившим полет в космос. В 2012 году он успешно прошел конкурсный отбор в отряд космонавтов России.

Николай Аксенов