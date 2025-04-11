Создатели приютов для животных могут получить землю в аренду за 1 рубль в год

Правительство Нижегородской области разработало инвестиционные льготы для инвесторов, готовых построить приюты для бездомных животных. Власти предлагают предоставлять участки под такие приюты в аренду за один рубль в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Льготу предлагают установить при заключении с 2025 года арендатором соглашения о реализации инвестпроекта по строительству или реконструкции приютов, оказывающих услуги по содержанию и лечению бездомных животных. Льготная арендная плата будет действовать на время строительства, реконструкции и эксплуатации объекта в течение пяти лет.

По данным областного комитета по ветеринарии, в Нижегородской области за 2024 год отловили, стерилизовали, вакцинировали и выпустили в привычную среду обитания более 2,5 тыс. собак и кошек. Новая льгота должна повысить эффективность этой работы.

Также с 1 января 2026 года начнет действовать льготная аренда земельных участков, на которых уже располагаются зверинцы, зоопарки, зоосады. Для них введут понижающий коэффициент в виде 50% от арендной платы, рассчитанной в общем порядке.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область стала одним из регионов, которые не поддержали проект поправок в федеральное законодательство, одобряющих эвтаназию бездомных животных.

Анастасия Титова