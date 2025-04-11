Движение «Удмуртия против коррупции» внесли в реестр иностранных агентов

Общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции» пополнило реестр иноагентов, следует из данных Министерства юстиции РФ. Решение датируется 11 апреля 2025-го. Единственным участником движения на сайте Минюста указан Иван Елисеев, в прошлом — координатор местного «штаба Навального», деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ. Себя он называет политическим активистом и специалистом по городскому развитию. Выдвигался в депутаты гордумы Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщество в социальных сетях «Удмуртия против коррупции», уже признаного иноагентом, насчитывает почти 10,8 тыс. подписчиков. Сайт движения заблокирован Роскомнадзором.