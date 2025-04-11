Главе СКР доложат о ситуации вокруг центра по тестированию мигрантов в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Саратове. Об этом сообщает инфоцентр.

По данным СМИ, в многоквартирном доме по ул. Горького в Саратове работает центр по тестированию мигрантов, вход туда расположен во дворе близ детской площадки. Отмечается, что иностранцы то и дело нарушают общественный порядок, игнорируют санитарные нормы, ведут себя агрессивно по отношению к местным жителям.

Саратовцы опасаются за свою безопасность и за жизнь и здоровье детей. Граждане не раз обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Дмитрию Костину доложить также о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов