Семь жителей Ставрополья осуждены за торговлю людьми
Ставропольский суд приговорил семерых местных жителей к срокам от 8 до 15,5 лет лишения свободы за создание преступного сообщества, торговлю людьми и организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Фото: Прокуратура Ставропольского края
«Следствие установило, что в 2019 году 72-летний мужчина организовал преступное сообщество из четырех групп, действовавших на территории Изобильненского, Труновского, Шпаковского округов и Невинномысска»,— следует из сообщения ведомства.
Участники ОПГ выискивали людей в трудной жизненной ситуации, предлагали им помощь с трудоустройством и жильем, забирали документы, а затем передавали их в качестве рабочей силы на животноводческую ферму в Шпаковском округе.
С июня 2019 по май 2023 года злоумышленники продали 10 человек, включая двух иностранцев, на ферму за денежное вознаграждение. Кроме того, они организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории России.