Семь жителей Ставрополья осуждены за торговлю людьми

Ставропольский суд приговорил семерых местных жителей к срокам от 8 до 15,5 лет лишения свободы за создание преступного сообщества, торговлю людьми и организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

«Следствие установило, что в 2019 году 72-летний мужчина организовал преступное сообщество из четырех групп, действовавших на территории Изобильненского, Труновского, Шпаковского округов и Невинномысска»,— следует из сообщения ведомства.

Участники ОПГ выискивали людей в трудной жизненной ситуации, предлагали им помощь с трудоустройством и жильем, забирали документы, а затем передавали их в качестве рабочей силы на животноводческую ферму в Шпаковском округе.

С июня 2019 по май 2023 года злоумышленники продали 10 человек, включая двух иностранцев, на ферму за денежное вознаграждение. Кроме того, они организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории России.

Николай Аксенов