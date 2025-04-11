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Белгородец пострадал при обстреле Грайворонского округа

В результате обстрела села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения лица, шеи и левой руки.

Сегодня днем при ударе дрона по грузовику в Шебекинском округе Белгородской области погиб мирный житель.

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Алина Морозова