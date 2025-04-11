Восьмерых жителей Армавира осудили за незаконное проведение азартных игр

Суд в Армавире признал восьмерых местных жителей виновными в организации и проведении азартных игр с использованием интернета. Согласно материалам дела, собранным межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю, деятельность осуществлялась с января по июнь 2024 года на территории города в арендованных помещениях по улицам Сочинской, Советской Армии и Ленина, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Организатором преступной группы, как установило следствие, выступила 30-летняя местная жительница, привлекшая к участию в схеме своего 39-летнего знакомого, а также еще шестерых женщин. Она распределила роли между участниками, контролировала работу и занималась распределением доходов. Участники группы предоставляли клиентам доступ к игровым ресурсам, принимали ставки, выплачивали выигрыши и вели отчетность.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы от трех лет условно до трех с половиной лет в колонии общего режима, одному из фигурантов — штраф. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков