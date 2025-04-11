ФСБ опубликовало кадры задержания начальницы-взяточницы участка ижевского «СПДУ»

Силовики задержали экс-начальницу жилищно-эксплуатационного участка в муниципальном ижевском предприятии «Спецдомоуправление» (СПДУ), получившую крупные взятки при подготовке ветхого жилья к расселению, пишет пресс-служба регионального УФСБ. По факту взяточничества возбуждено уголовное дело (ст. 290, до 15 лет лишения свободы). Фигурантку поместили в изолятор временного содержания. Обвиняемая признала свою вину. По данным Telegram-канала «Удмуртский инсайд», речь идет об Елены Сысоеве.

Установлено, что начальница получила 4,6 млн руб. от коммерсантов за общее покровительство при заключении и исполнении договоров с СПДУ на обследование, содержание и ремонт многоквартирных домов. Деньги фигурантке передал представитель подрядчиков — коммерческой организации и двух индивидуальных предпринимателей.

В региональном СУ СКР добавили, что были проведены обыски, допрошены свидетели и фигурантка, изъята документация, представляющая интерес для следствия. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.