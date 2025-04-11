Китайцев с весом менее 50 кг призвали не выходить на улицу из-за ветра

Живущим в северных районах Китая людям с весом менее 50 кг рекомендовано в ближайшие дни (с вечера пятницы, 11 апреля, по вечер воскресенья, 13 апреля) не выходить из дома. В регионе ожидаются очень сильные ветры, которые, как предупреждают власти, могут «просто унести» людей с небольшим весом. Как сообщает BBC, скорость ветра может достигать 150 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Предупреждение властей касается провинции Хэбэй, а также Пекина и Тяньцзиня с пригородами. Для Пекина это первое подобное предупреждение за последние десять лет. Сила ветра оценивается китайскими метеорологами по 17-балльной шкале. Ожидающийся в выходные ветер может достигать 11–13 баллов, а значит, причинять «значительный ущерб» и «масштабные разрушения». Власти уже отменили в регионе все намечавшиеся на ближайшие дни спортивные мероприятия, включая первый в мире полумарафон человекоподобных роботов. Не будут в эти выходные работать никакие учебные заведения, закроются парки, аттракционы, приостановятся строительные работы и движение поездов.

Алена Миклашевская