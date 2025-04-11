В Сочи до конца апреля приведут в порядок 115 кладбищ

В преддверии Пасхи и Радоницы в Сочи проводится масштабная уборка всех 115 городских кладбищ. Уборка продолжится до 29 апреля, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщили в управлении по организации похоронного дела, мероприятия охватывают не только городские, но и сельские округи. В общей сложности в Сочи расположено 115 кладбищ: два — в Центральном районе, 16 — в Хостинском, 37 — в Адлерском и 60 — в Лазаревском.

Работы ведутся силами подрядных организаций: производится покос травы, уборка сорной растительности, распил и вывоз аварийных деревьев. Кроме того, на территории кладбищ устанавливаются мусорные контейнеры и бункеры для сбора крупногабаритных отходов. В рамках субботников также запланирована дополнительная очистка территорий.

«Мы усилили взаимодействие с районными администрациями, чтобы обеспечить санитарный порядок на всех объектах. Задача — сделать места захоронений ухоженными и доступными для посещения. Для тех, кто не может принести с собой инвентарь, организованы пункты выдачи инвентаря и мусорных мешков у входных групп»,— сообщил начальник профильного управления администрации города Алексан Белов.

Горожанам рекомендовано заранее спланировать посещение мест захоронений с учетом возможной загруженности в праздничные дни.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте администрация продлит работу общественного транспорта до пяти утра в пасхальную ночь и увеличит количество рейсов к местам захоронений на Радоницу. Пасхальные богослужения и освящение куличей пройдут во всех 38 православных храмах города.

Мария Удовик