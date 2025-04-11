Полет в космос оказался дешевле элитной недвижимости в Сочи

Стоимость туристического полета в космос уступает цене премиальной квартиры в Сочи примерно в полтора раза. По подсчетам агентства курортной недвижимости Golden Brown, средний лот на побережье обходится дороже суборбитального рейса на корабле Virgin Galactic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При средней цене кв. м в размере 2 млн руб. и стандартной площади лота в 40 кв. м, покупка объекта обойдется покупателю в 80 млн руб. Билет на суборбитальный корабль Delta обойдется в 600 тыс. долларов, или 51,6 млн руб. при текущем курсе. Разница в стоимости составляет около 1,5 раз в пользу космоса.

Аналитики агентства также проанализировали альтернативные сценарии. В случае приобретения квартиры в ипотеку — пусть и нетипичном для премиального сегмента способе финансирования — потенциальный покупатель с первоначальным взносом 50% и кредитом на 30 лет при ставке 26–28% мог бы позволить себе шесть полетов в космос по цене обслуживания займа.

Как отмечают эксперты, интерес к высокобюджетной недвижимости на черноморском побережье сохраняет стабильную динамику.

«По итогам марта 2025 года спрос на премиальную недвижимость в Сочи вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость "квадрата" на первичном рынке достигла исторического максимума — в ряде проектов она превысила 2,5 млн руб.», — прокомментировала генеральный директор агентства Golden Brown Татьяна Бурлаковская.

По словам госпожи Бурлаковской, дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от структуры предложения, макроэкономических показателей и общей инвестиционной уверенности. Несмотря на высокую базу, рынок Сочи демонстрирует темпы роста, опережающие Дубай, Нью-Йорк и Женеву.

Мария Удовик