В 2025году количество ДТП на переездах СКЖД выросло на 40%

В первом квартале 2025 года на Северо-Кавказской железной дороге произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и пять получили травмы. Это превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда было зарегистрировано восемь ДТП с тремя пострадавшими и четырьмя погибшими, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшее число аварий отмечено в Республике Дагестан (4), Краснодарском крае (3), Ростовской области (2) и Ставропольском крае (2). По одному происшествию зафиксировано в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках.

Для предотвращения аварийных ситуаций железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели 165 рейдов, в ходе которых дежурные по переездам выявили 145 нарушений ПДД. К 28 водителям применены меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.

Также усилена профилактическая работа среди сотрудников автотранспортных предприятий. Во всех регионах присутствия СКЖД работники дистанций пути совместно с инспекторами ГИБДД провели около 4,1 тыс. бесед с участием примерно 10 тыс. водителей.

Николай Аксенов