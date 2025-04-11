Ростовские водители в апреле начали ездить по новым правилам

С 1 апреля 2025 года вступили в силу три нормативных акта, регулирующие вопросы подготовки российских водителей и выдачи прав, — сообщает пресс-служба донской Госавтоинспекции.

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Согласно обновленному законодательству, отменена возможность автоматического продления водительских прав. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2025 году, придётся менять.

Кроме того, с 1 апреля прийти на четвертую и последующие пересдачи можно будет не ранее, чем через 6 мес. и не позднее 9 мес. со дня предыдущего экзамена. Сейчас этот срок составляет – не ранее 1 и не позднее 3 мес.

Изменятся и правила допуска к экзаменам. Его не получат граждане, лишенные прав на управление ТС, подвергнутые административному наказанию за езду в пьяном виде, лишенные права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением ТС и т.д.

Изменились условия замены водительских удостоверений для иностранных граждан. Иностранцы, получившие вид на жительство или гражданство РФ, должны заменить национальные права на российские. Для этого нужно сдать теоретический экзамен на знание ПДД, а в некоторых случаях — и практический. Исключение — для тех, кто получил водительское удостоверение в Белоруссии.

Так же, с 1 апреля в Административном кодексе России действуют изменения, касающиеся размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Валентина Любашенко