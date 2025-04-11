На рейсе Самара — Рождествено с 14 апреля появится новое судно

Новое пассажирское судно, которое в конце прошлого года получили самарские речники, с 14 апреля начинает работу на рейсе Самара — Рождествено, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В течение навигационного сезона МПКС будет осуществлять перевозку пассажиров на самом востребованном водном маршруте региона. Также с 14 апреля стартуют пассажирские перевозки в направлении Ширяево и Шелехмети»,— говорится в сообщении.

Два новых универсальных пассажирских судна проекта «МПКС» были спущены на воду весной прошлого года. Суда изготовлены по заказу региона. Пассажировместимость одного судна составляет 240 человек. Оно состоит из двух закрытых палуб, оснащенных системой кондиционирования. Предусмотрено размещение сидячих мест на крыше. Эксплуатационная скорость — 22 км в час. «МПКС» может перевозить пассажиров по битому льду. В 2026-2027 годах в рамках реализации инфраструктурного проекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» планируется строительство еще четырех судов «МПКС» для нужд региона.

В этом году в регионе появился новый маршрут — Самара — Ширяево в дополнение к имеющемуся Самара — Зольное с остановкой в Ширяево. Общая сеть достигла 10 маршрутов, включающих в себя 26 остановочных пунктов. В прошлом году услугами речного транспорта воспользовалось 643 тыс. пассажиров.

Сабрина Самедова